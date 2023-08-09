İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli? İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?

İstanbul ulaşım zammı için alınan UKOME kararı, kentte yaşayan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İETT otobüsleri, minibüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay için geçerli olacak olan ulaşım zammı, belirlenen tarihten itibaren geçerli olacak. Peki, İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli? İşte, o detaylar

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İstanbul ulaşım zammı, 8 Ağustos tarihli UKOME kararı ile netlik kazandı. UKOME'de yer alan kişilerin oy birliği ile alınan ulaşım zammı kararı, İETT otobüsleri, vapur, metro, metrobüs, tramvay için geçerli olacak. Peki, İstanbul'da ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İşte, İstanbul toplu taşıma zammı uygulama tarihi bilgisi

İstanbul ulaşım zammı için alınan UKOME kararı, kentte yaşayan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İETT otobüsleri, minibüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay için geçerli olacak olan ulaşım zammı, belirlenen tarihten itibaren geçerli olacak. Peki, İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli? İşte, o detaylar

İstanbul Ulaşım Zammı ne zaman uygulacak?

İstanbul Ulaşım Zammı, 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. Ancak taksi ve minibüslerdeki tarife zammı 14 Ağustos Pazartesi günü yürürlüğe girecek.