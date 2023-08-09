Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor! Yeni varyant Türkiye’ye de yayılır mı? Prof. Mehmet Ceyhan konuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü son aylarda etkisini azaltmışken İngiltere’den gelen haber dünya ülkelerinde tedirginliğe neden oldu. İngiltere'de, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yeni varyant Türkiye’ye de yayılır mı?" sorusunu yanıtladı.

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Covid-19'un Omicron varyantının alt türü olduğu belirtilen Eris'in (EG.5.1) İngiltere’de ülke genelinde yayıldığını duyururken, her 7 yeni vakadan birini oluşturduğu ifade ediliyor.

Eris, yüzde 39.4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın 2. varyant olarak kayıtlara geçti.

Belirtiler benzer, önceki Covid dalgalarında gördüğümüz gibi baş, boğaz ağrısı, bunda burun akıntısı, hapşırık, yorgunluk biraz daha baskın olduğu söyleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe edici varyant olarak tanımlamadığını söyledi.

Kovid-19'un yeni varyantının görülmesi akıllara “Eris, Türkiye’ye de yayılır mı?” sorusunu getirdi.

Milliyet'in haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandeminin eskisi gibi alevlenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Ceyhan şunları söyledi:

“Aşılar, geçirilen Kovid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Artık yeni salgın beklemiyoruz. Tek tek vakalar olabilir. Şu anda da var etrafımızda. Bu varyantlar birkaç ülkede fark ediliyor, sonra görülmüyor. Çünkü eskisi gibi yoğun test yapılmıyor.”

'Salgın riski oluşturmuyor'

Birçok varyantın tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Ceyhan, “Mesela gribin henüz bize gelmeyen insandan insana bulaş özelliği kazanmayan, örneğin Güneydoğu Asya’da görülmeye devam eden tipleri var. O insandan insana bulaş özelliği kazanmadığı için bir salgın riski oluşturmuyor. İlk çıktığında örneğin kuş gribi, hayvanlardan insanlara ilk defa bulaştı ve kısmi yayılım gösterdi fakat sonra bağışıklık gelişti ve insandan insana bulaş özelliği kazanamadığı için risk kayboldu” dedi.