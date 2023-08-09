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İstanbul'da yolcu seçen taksicilere trafik polisleri ceza yağdırdı!

İstanbul'da yolcu seçen taksicilere trafik polisleri ceza yağdırdı!

Çoğu vatandaşın büyük sorun yaşadığı taksiler son dönemin en popüler problemi haline geldi. Müşteri seçen taksicilere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek ceza yağdırdı. Daha önce geçici olarak çalışma ruhsatı askıya alınan taksiler bu kez trafikten men edildi.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri yaptığı çalışma çerçevesinde, haberlere konu olan Şişli'de yolcunun üstüne yürüyen taksici ve yolcu almayan taksici ile ilgili haberlere yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 34 THU 40 plakalı sayılı ticari taksi sürücüsü Adem B. ve 34 TDH 71 plaka sayılı ticari taksi sürücüsü Şahin T. olduğunu tespit etti.

Polis, yapılan kontroller neticesinde sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek2/5 maddesinden (Çalışma Ruhsatı askıya alındığı halde yolcu taşımak) 4 bin 064’er TL olmak üzere, toplamda 8 bin128 TL trafik idari para cezası uyguladı. Her iki takside trafikten men edildi.

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