Mersin'de sahte içki operasyonu! 100 litrelik sahte içki yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 100 litre sahte içki ve sahte içki imalatı yapan bir kişi yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi'nde bir şahsın evinde sahte alkollü içki imal ederek sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada 100 litre sahte içki ele geçirdi. Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.