BIST 7.385
DOLAR 27,03
EURO 29,70
ALTIN 1.677,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de sahte içki operasyonu! 100 litrelik sahte içki yakalandı

Mersin'de sahte içki operasyonu! 100 litrelik sahte içki yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 100 litre sahte içki ve sahte içki imalatı yapan bir kişi yakalandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi'nde bir şahsın evinde sahte alkollü içki imal ederek sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada 100 litre sahte içki ele geçirdi. Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 952. ylıdönümüne hazırlanıyor
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 952. ylıdönümüne hazırlanıyor
Tekirdağ’da göletlere yarım milyon sazan salındı!
Tekirdağ’da göletlere yarım milyon sazan salındı!
İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli? İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?
İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli? İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?
Manisa'da işçi servisi devrildi: 20 işçi yaralandı
Manisa'da işçi servisi devrildi: 20 işçi yaralandı
İstanbul'da yolcu seçen taksicilere trafik polisleri ceza yağdırdı!
İstanbul'da yolcu seçen taksicilere trafik polisleri ceza yağdırdı!
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 19,7 azaldı!
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 19,7 azaldı!
Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor! Yeni varyant Türkiye’ye de yayılır mı? Prof. Mehmet Ceyhan konuştu
Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor! Yeni varyant Türkiye’ye de yayılır mı? Prof. Mehmet Ceyhan konuştu
Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje daldı, demir korkuluklar araca saplandı
Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç refüje daldı, demir korkuluklar araca saplandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı!
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı!
Kulakların nemli kalması enfeksiyona neden oluyor!
Kulakların nemli kalması enfeksiyona neden oluyor!
Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek iddiasına yalanlanma
Gaziantep'te 65 yaş üstündeki vatandaşlar ulaşım ücreti ödeyecek iddiasına yalanlanma
Lise kayıtları başladı mı? 2023-2024 lise kayıtları ne zaman yapılacak?
Lise kayıtları başladı mı? 2023-2024 lise kayıtları ne zaman yapılacak?