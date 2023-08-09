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ABD'de 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye bir kişiye gitti

ABD'de 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye bir kişiye gitti

ABD'de 31 çekiliştir devreden Mega Millions ikramiyesi sahibini buldu. 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye, Florida'dan bir kişiye gitti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir kişi 1,58 milyar dolarlık Mega Millions ikramiyesini kazandı. 

Yaklaşık dört aydır devreden ikramiye salı gecesi sahibini buldu. Yapılan çekilişte "13, 19, 20, 32, 33 ve 14" sayıları, şanslı numaralar oldu. 

18 Nisan'da oyunun büyük ikramiyesini kazanan son kişiden bu yana 31 çekiliş yapılmıştı. Bu da ikramiyenin istikrarlı bir şekilde büyüyerek ABD tarihindeki en büyük üçüncü ödül olmasını sağladı.

Tek seferde alırsa ödül yarıya iniyor

1.58 milyar dolarlık ödül, kazanan kişinin 30 yıl boyunca yıllık olarak yapılacak ödeme şeklini tercih etmesi halinde verilecek. Ancak insanlar genellikle daha düşük meblağda ancak tek seferde yapılacak toplu ödeme seçeneğini tercih ediyor. Salı günkü ikramiye için toplu ödeme miktarı tahmini 783,3 milyon dolar olacak.

ABD'de ikramiyeler federal vergilere tabi. Birçok eyalet de piyango kazançlarını vergilendiriyor. 

Şans oyunu Mega Millions ABD'nin 45 eyaletinde, Washington ve ABD Virgin Adaları'nda oynanıyor. 

Mega Millions ikramiyesini kazanmak oldukça zor çünkü oynayanların 302,6 milyonda bir şansları var. 

ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.

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