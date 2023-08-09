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Çocuklarını birbirine bağlayarak işkence uyguladı! Vicdansız baba kendisini bakın nasıl savundu

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Çocuklarını birbirine bağlayarak işkence uyguladı! Vicdansız baba kendisini bakın nasıl savundu

KAĞITHANE'de bir şahıs, 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Vicdansız baba, tokat attığı ve çocukların ağladığı anları videoya çekti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarını birbirine bağlayarak işkence uyguladı! Vicdansız baba kendisini bakın nasıl savundu

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi.

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Çocuklarını birbirine bağlayarak işkence uyguladı! Vicdansız baba kendisini bakın nasıl savundu

Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti. Baba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti.

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Çocuklarını birbirine bağlayarak işkence uyguladı! Vicdansız baba kendisini bakın nasıl savundu

4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

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Çocuklarını birbirine bağlayarak işkence uyguladı! Vicdansız baba kendisini bakın nasıl savundu

İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

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