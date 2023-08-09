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Bursluluk sınavı (İOKBS ) ne zaman yapılacak? İOKBS tarihi

Bursluluk sınavı (İOKBS ) ne zaman yapılacak? İOKBS tarihi

"2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sıkça Sorulan Sorular" ve yanıtları, bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr"den yayımlandı. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS ) ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacak?

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2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)  3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacak?

"Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak."

İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?

"Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek."

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