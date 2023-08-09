Prof. Dr. Ali Kafkasyalı 3.5 yıl önce tanıştığı Süleyman Özışık'ı anlattı

İnternethaber Yayın Grubu Başkan ıHadi Özışık’ın Kars Cumhuriyet Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olan Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, 2020 şubat ayında tanıştığı merhum Süleyman Özışık'ı anlattı.

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Gazeteci Süleyman Özışık'ın ani ölümü herkesi derinden sarstı. Özışık'la yolu kesişenlerin onunla ilgili övgü dolu değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin etkinlikleri çerçevesinde 28 Şubat 2020 günü “İnternet Gazeteciliği ve Toplumsal Algı Oluşturmada Yeri” konulu konferanslar veren Gazeteci-Yazar Hadi Özışık ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ile ilgili izlenimlerini Gazetepusula sitesindeki yazısında paylaştı.

"Kadirşinas kişiliği ile gönlümde yer etmiştir"

Ağabeyisi Hadi Özışık’ın Kars Cumhuriyet Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olduğunu bu sebeple tanıştığı Süleyman Özışık için "kadirşinas kişiliği ile gönlümde yer etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kafkasyalı, "Zorluklarla ve maceralarla dolu geçen hayatlarından ilgi çekici örnekler vererek gazetecilik hayatlarının zorluklarını ve olumlu olumsuz yanlarını anlatan Özışık, seksenli yılların o karışık döneminde Kars’tan kaçarak Erzurum’a gelişlerini, bütün olumsuzluklara rağmen gazetecilik hayatlarını devam ettirmelerini kendisine has üslubuyla dile getirmişti. Süleyman Bey'le yüz yüze son görüşmemiz gerek pandemi şartları gerekse amansız hastalıkla geçen süreç yüzünden bu toplantı vesilesiyle oldu. " diye yazdı.