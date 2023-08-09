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İtalya açıklarında tekne faciası! Onlarca sığınmacı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İtalya açıklarında tekne faciası! Onlarca sığınmacı hayatını kaybetti

İtalya açıklarında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Tunus’un Safakes limanından hareket eden sığınmacı teknesi İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında battı. Teknede bulunan 41 sığınmacının hayatını kaybettiği açıklandı.

Teknede bulunan 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Lampedusa Adası’na getirilirken Fildişi Sahili ve Gineli 4 kişi, teknede 3’ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu ifade ederek, 6 saatlik yolculuğun ardından teknenin şiddetli dalgaların etkisiyle battığını ve yalnız 15 kişide can yeleğinin bulunduğunu söyledi.

Teknenin İtalya’nın Sicilya Adası’na doğru hareket ettiği öğrenildi.

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

Haberin görseli arşivdir.

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