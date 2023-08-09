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Dicle'de boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Geceden beri arama yapılıyor

Dicle'de boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Geceden beri arama yapılıyor

Diyarbakır'da Dicle Nehrinde bir kişinin kayıp olması iddiası üzerine ekipler dün geceden beri Dicle Nehrinde arama yapıyor.

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Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vatandaşlar, Dicle Nehrine birisinin girdiğini ve çıkmadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD dalgıç ekibi, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Ekipler, gece yarısına kadar sürdürdükleri arama çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye giden çalışmalarını sürdürüyor.

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