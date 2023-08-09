BIST 7.473
DOLAR 27,03
EURO 29,71
ALTIN 1.675,62
HABER /  SPOR

Beşiktaş'a "38 milyon euroluk" futbolcu! Eric Bailly ile anlaşmaya varıldı

Beşiktaş'a "38 milyon euroluk" futbolcu! Eric Bailly ile anlaşmaya varıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması beklenen Eric Bailly ile her konuda anlaştı.

Abone ol

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Eric Bailly ile prensipte anlaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Fildişili stoperle anlaştığı iddia edildi.

Sercan Dikme'nin haberine göre 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair bugün son bir görüşme yapacak. Transferin birkaç güne sonuçlanması bekleniyor.

23 maça çıktı

2016 yılında Villareal takımından 38 milyon euro karşılığında Manchester United’a transfer olan Eric Bailly, geçen sezonu Marsilya takımında kiralık geçirdi.

İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği futbolcunun değeri Transfermarkt’a göre 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Güney Kore'ye doğru ilerleyen Khanun Tayfunu, hava ve deniz ulaşımını aksattı!
Güney Kore'ye doğru ilerleyen Khanun Tayfunu, hava ve deniz ulaşımını aksattı!
İstanbul'a özel deprem yasası! Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar
İstanbul'a özel deprem yasası! Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar
Bursluluk sınavı (İOKBS ) ne zaman yapılacak? İOKBS tarihi
Bursluluk sınavı (İOKBS ) ne zaman yapılacak? İOKBS tarihi
İtalya açıklarında tekne faciası! Onlarca sığınmacı hayatını kaybetti
İtalya açıklarında tekne faciası! Onlarca sığınmacı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'a ihracat 1,2 milyar doları aştı!
Suudi Arabistan'a ihracat 1,2 milyar doları aştı!
Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu'ndan 4 şirkete 628 milyon lira para cezası
Prof. Dr. Ali Kafkasyalı 3.5 yıl önce tanıştığı Süleyman Özışık'ı anlattı
Prof. Dr. Ali Kafkasyalı 3.5 yıl önce tanıştığı Süleyman Özışık'ı anlattı
Orkinos ihracatı yılın ilk yarısında 40 milyon dolar döviz getirdi!
Orkinos ihracatı yılın ilk yarısında 40 milyon dolar döviz getirdi!
ABD'de hırsızlardan ilginç hırsızlık yöntemi! Forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldılar
ABD'de hırsızlardan ilginç hırsızlık yöntemi! Forklift ile ATM'yi yerinden söküp çaldılar
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç öğrenme ekranı
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç öğrenme ekranı
Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yapılan plaj voleybolu sahaları hizmete girdi!
Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yapılan plaj voleybolu sahaları hizmete girdi!
Erzurum'da kayıp çocuk korkunç halde bulundu
Erzurum'da kayıp çocuk korkunç halde bulundu