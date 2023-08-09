Beşiktaş'a "38 milyon euroluk" futbolcu! Eric Bailly ile anlaşmaya varıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılması beklenen Eric Bailly ile her konuda anlaştı.

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Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Eric Bailly ile prensipte anlaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın Fildişili stoperle anlaştığı iddia edildi.

Sercan Dikme'nin haberine göre 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair bugün son bir görüşme yapacak. Transferin birkaç güne sonuçlanması bekleniyor.

23 maça çıktı

2016 yılında Villareal takımından 38 milyon euro karşılığında Manchester United’a transfer olan Eric Bailly, geçen sezonu Marsilya takımında kiralık geçirdi.

İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği futbolcunun değeri Transfermarkt’a göre 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.