Altın fiyatları düşüyor 9 Ağustos gram altın ne kadar? İslam Memiş 'altın yatırımcısı için kötü haber' diyerek duyurdu

Fiyatlardaki düşüş yatırımcıyı şoke ediyor. 9 Ağustos 2023 altın fiyatları merak ediliyor. 1719 lirayı görerek rekor kıran gram altında son durum ne? İslam Memiş, altın için alınan kararlar için önemli açıklamalar yaptı.

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Ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dünü 1.670 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.677 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.930 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında "Özellikle altın yatırımcısı için kötü haber!" diyerek önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:

Kota uygulanması nelere sebep olur? Altın fiyatlarında makas aralığına ve işçiliğe. Yani, kota uygulanması ile beraber talep artışı beraberinde gelir. Diğer yandan rafineler tarafında işçilik uygulanır. İşçilik mal demek de kuyumcu esnafının işçilikli maliyeti demek, işçilikli maliyette fiziki altın alanlara yüksek kur demek. İşçilik farkı artık önü alınamaz bir sürece sürüklenir. İçeride istismar ve fırsatçılığa neden olur. Sağlıksız piyasa oluşumunu destekler.

Rafinelerin 1 gram altında gram altın basmayacak olması, beni oldukça şaşırtan bir karar. İlginç, gereksiz ve vatandaşın zararına. Örf, âdet ve geleneklerimizden dolayı altın takısı bizim kültürümüzdür. Bu kararla birlikte kültür de yok olmaya yüz tutuyor. Ekonomik sorunlar, piyasa şartları ve alım gücü ortada. Vatandaş altın kültürünü tüm imkânsızlıklara rağmen sürdürmek istiyor. Herkes gücü yettiği kadar 1 gram, alamayan yarım gram, yarım gram alamayan 0,25 gram almayı tercih ediyor. İmkânı neye yeterse. Vatandaş bütçesine göre altın bulmaktan yana mutluydu.

Şimdi ne olacak? Peki vatandaşın veya kuyumcunun elinde 0,25-0,50 gramlar ne olacak?

Haliyle piyasada dolaşacak.

Ya da alımı da satışı da yasak olacak!

O zaman ortaya iki ihtimal çıkacak: Ya herkesin elinde kalacak ya da basımı yasak alım satımı serbest olacak.