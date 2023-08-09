Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kavurucu Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkeyi terk etmesiyle etkili olan kuzey rüzgarları nefes aldırdı. MGM de yayımladığı yeni raporunda kuvvetli sağanağın geleceği haberini verdi. Yağışların 4 gün boyunca birçok ilde etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Ağustos Çarşamba günü Ankara, İzmir ve İstanbul dahil şehirlerde hava durumu...
Geçtiğimiz gün itibarıyla itibarıyla ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcakları ülkeyi terk etti. Öte yandan Meteoroloji 9 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı.
Yayımlanan yeni rapora göre Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kuvvetli sağanak etkili olacak. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...
Hava durumuna dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyısında yerel sağanak yağış var. Yağışla birlikte bu bölgelerde sıcaklık ortalamanın 2-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ortalamada Rüzgar Marmara Kuzey Ege de kuzey den kuvvetli esecek"