Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

"Bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyısında yerel sağanak yağış var. Yağışla birlikte bu bölgelerde sıcaklık ortalamanın 2-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ortalamada Rüzgar Marmara Kuzey Ege de kuzey den kuvvetli esecek"