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Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

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Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Kavurucu Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkeyi terk etmesiyle etkili olan kuzey rüzgarları nefes aldırdı. MGM de yayımladığı yeni raporunda kuvvetli sağanağın geleceği haberini verdi. Yağışların 4 gün boyunca birçok ilde etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Ağustos Çarşamba günü Ankara, İzmir ve İstanbul dahil şehirlerde hava durumu...

Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Geçtiğimiz gün itibarıyla itibarıyla ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcakları ülkeyi terk etti. Öte yandan Meteoroloji 9 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. 

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Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Yayımlanan yeni rapora göre Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kuvvetli sağanak etkili olacak. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

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Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Hava durumuna dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji'den 4 gün için kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

"Bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz kıyısında yerel sağanak yağış var. Yağışla birlikte bu bölgelerde sıcaklık ortalamanın 2-3 derece altına düşecek. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık ortalamada Rüzgar Marmara Kuzey Ege de kuzey den kuvvetli esecek"

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