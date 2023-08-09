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Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı!

Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı!

İZMİR'in ÖDEMİŞ ilçesindeki evinde, ücret karşılığı kurusıkı silahların namlusunu açtığı ve bu işin ticaretini yaptığı belirlenen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden S.K. adlı bir kişinin evinde, ücret karşılığı kurusıkı silahların namlusunu açtığı ve bu işin ticaretini yaptığını belirledi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 tabanca gövdesi, 12 adet fişek, tabanca namlusu yapılacak metal borular, 28 adet tabanca icra yayı ve namlu yayı, çok sayıda namlu açımında kullanılan malzeme, 105 adet şarjör yayı ve 20 adet kabze ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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