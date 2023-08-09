AK Partili başkan, prensesi Togg ile gezdirirken kaza yaptı

KAHRAMANMARAŞ'ı ziyarete gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda, yerli otomobil Togg ile yaptığı gezinti sırasında ufak bir kaza atlattı. Kaza sırasında direksiyon koltuğunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör vardı.

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Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ı ziyarete gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e tahsis edilen Togg marka araçla şehir turuna çıktı. Gezinti sırasında büyükşehir belediyesinin bulunduğu Azerbaycan Bulvarı'nda talihsiz bir kaza yaşandı.

Kahramanmaraş'ın plaka numarası ile şehrin adını oluşturan iki kelimenin baş harfleri olan K ve M ile, kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'ı simgeleyen rakamların yer aldığı ’46 KM 012′ plakalı makam otomobili, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, sürücü koltuğundaki AK Partili Başkan Hayrettin Güngör çarpışmadan sonra Togg’dan inerek kazada hafif şekilde yaralandıkları bildirilen diğer araçtaki vatandaşların durumunu sordu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tekrar açıldı.