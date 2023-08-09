İzmir'de silah atölyesi eve polis ekiplerinden baskın!

İzmir Ödemiş'te ücret karşılığı silah namlusu açma ve kaçakçılık yapan bir kişinin evine düzenlenen operasyonda şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden S.K. adlı bir kişinin evinde, ücret karşılığı kurusıkı silahların namlusunu açtığı ve bu işin ticaretini yaptığını belirledi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 tabanca gövdesi, 12 adet fişek, tabanca namlusu yapılacak metal borular, 28 adet tabanca icra yayı ve namlu yayı, çok sayıda namlu açımında kullanılan malzeme, 105 adet şarjör yayı ve 20 adet kabze ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.