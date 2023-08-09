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Küçükçekece'de 250 bin liralık hırsızlık! Lüks araçlardan gösterge panelini çaldılar

Küçükçekece'de 250 bin liralık hırsızlık! Lüks araçlardan gösterge panelini çaldılar

İstanbul Küçükçekmece'de 3 kişilik hırsız grubu caddedeki lüks araçların gösterge panelini çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saat 03.45 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, maskeli kimliği belirsiz üç kişi araçla sokağa geldi. Şahıslardan biri araçta beklerken diğer ikisi park halindeki iki tane lüks aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya başladı. Araçların hayalet göstergesi ve viteslerini çaldı.

Hırsızları gören kadının bağırmasıyla şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, araçlarda parmak izi ve olay yerinde güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

İki araçta yaklaşık 250 bin TL zarar olduğunu anlatan araç sahiplerinden Özgür Çelik, “Arabalarımıza girildi arabalardan birisi amcaoğlumun, diğeri benimdi. Gece 3.50 sıralarında amcaoğlu beni aradı, arabalara hırsız girmiş diye. Geldiğimde araçlardan bir tanesinin hayalet ekranını çalmışlar bir tanesini de paramparça etmişler, resmen 5 milyonluk araçları paramparça etmişler, hiç acımadan hunharca dalmışlar. İki arabanın toplam 250 bin lira zararı var. Hırsızlar 3 kişiler kamerada görünüyor birisi bir arabaya diğeri diğer arabaya saldırıyor bir tanesi de araç kullanıyor. Bir tane aracı sökemeyince bir daha geliyorlar burada polisle karşı karşıya geliyorlar yine de kaçmayı başarıyorlar. Şikayetçi olduk, yakalanmalarını istiyoruz” dedi.

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