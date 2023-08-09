Çim biçerken üzerine yılan düştü! Sonrası çok daha tuhaf

ABD'nin Teksas eyaletinde çim biçerken üzerine yılan düşen kadın, koluna dolanan yılan ile onu yakalamaya çalışan şahinin mücadelesi arasında kaldı.

Abone ol

CBS News'in haberine göre, 64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesindeki çimleri biçerken nadir yaşanacak bir olaya tanık oldu.

Jones'un birden üzerine düşen yılan koluna dolandı. Bu sırada bir şahin de yılanı yakalamak için hamleler yaparak kadının yüzünü pençeleriyle yaraladı.

Şahin yılanı Jones'un kolundan çekmeyi başarırken, kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluşan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yılanın şahinin veya başka bir kuşun gagasından düştüğü tahmin ediliyor.