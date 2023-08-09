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AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt takvimi belli oldu

AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt takvimi belli oldu

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakülteleri aracılığıyla sınavsız ikinci üniversite eğitimlerini almak isteyen adaylar kayıtların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Lisans ve ön lisans mezunu kişilerin başvurabileceği sınavsız üniversite başvurularının tarihleri paylaşıldı. Peki, AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

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Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi), ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri

AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri uzun bir zaman dilimine yayıldı. Kayıtlar 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt takvimi

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.

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