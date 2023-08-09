BIST 7.477
DOLAR 27,03
EURO 29,69
ALTIN 1.673,93
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın Neftçi maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Neftçi maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Öte yandan Beşiktaş kafilesi, bu müsabaka için Azerbaycan'a gitti.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süreli sakatlığının ardından henüz hazır olmayan Cenk Tosun ile Rachid Ghezzal, kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Ante Rebic ise Bakü'ye giden kafileye dahil edildi.

Beşiktaş'ın Neftçi maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

Beşiktaş, Avrupa'da 233. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 233. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı kafile bu müsabaka için Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan öze uçakla Azerbaycan'ın Bakü kentine hareket etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt takvimi belli oldu
AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt takvimi belli oldu
Weghorst'un yeni takımı açıklandı! Attila Szalai ile takım arkadaşı oldu
Weghorst'un yeni takımı açıklandı! Attila Szalai ile takım arkadaşı oldu
Samsun'da atık uyarısını dinlemeyen 12 ahırın faaliyetine son verildi
Samsun'da atık uyarısını dinlemeyen 12 ahırın faaliyetine son verildi
AK Partili başkan, prensesi Togg ile gezdirirken kaza yaptı
AK Partili başkan, prensesi Togg ile gezdirirken kaza yaptı
İzmir'de silah atölyesi eve polis ekiplerinden baskın!
İzmir'de silah atölyesi eve polis ekiplerinden baskın!
Mersin Mut'ta Antep fıstığı hasadı başladı!
Mersin Mut'ta Antep fıstığı hasadı başladı!
Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı!
Evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı!
Gülşen İstanbul ve İzmir'deki sevenleriyle buluşacak!
Gülşen İstanbul ve İzmir'deki sevenleriyle buluşacak!
Durdurulan tırda narkotik köpeklerinin yardımıyla 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Durdurulan tırda narkotik köpeklerinin yardımıyla 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Altın fiyatları düşüyor 9 Ağustos gram altın ne kadar? İslam Memiş 'altın yatırımcısı için kötü haber' diyerek duyurdu
Altın fiyatları düşüyor 9 Ağustos gram altın ne kadar? İslam Memiş 'altın yatırımcısı için kötü haber' diyerek duyurdu
Uyku apnesi, hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden oluyor!
Uyku apnesi, hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden oluyor!
LGS'de üçüncü tercih olacak mı? LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı?
LGS'de üçüncü tercih olacak mı? LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı?