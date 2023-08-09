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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araç takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araç takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç., idaresindeki 03 BU 288 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampolden aşağı düşerek, ters dönerek durdu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü İ.Ç., ile yanında bulunan D.Ç.’yi ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan İ.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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