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CHP ilçe kongresinde oy kullanmaya giderken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP ilçe kongresinde oy kullanmaya giderken hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Selinus Sahili'nden çıkıp Uğur Mumcu Caddesi üzerinden çarşı istikametine seyir halinde olan Nuri Toksöz idaresindeki 07 ASU 891 plakalı motosiklet, çarşı istikametinden gelerek Uğur Mumcu Caddesi 9. Sokak istikametine giden S.Ö.E. idaresindeki elektrikli motora çarptı.

Meydana gelen feci kazada geçmiş dönemlerde CHP Kahyalar Belde Başkanlığı yapan ve bugün gerçekleşen CHP İlçe Kongresi için oy kullanmaya giden partinin İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Toksöz ile elektrikli motosiklet sürücüsü S.Ö.E. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Nuri Toksöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Toksöz'ün ölümü ilçede büyük üzüntüyle sebep oldu. İki motosikletin çarpıştığı motosiklet çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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