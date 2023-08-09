AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu! Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi. Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Dağ, kasım ayından itibaren adayların belli olacağını kaydetti.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

"Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu biraz daha mutfak ve hazırlık dönemi. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için." ifadelerini kullanan Dağ şunları kaydetti:

Zaten siyasetçi için saha da olmamak gibi bir durum yok. Sahada değilseniz siyasetçi değilsinizdir zaten. Önce aday belirleme süreci sonra kampanya süreci yapılacak. Asıl mevzu aday belirleme süreci. AK Parti yeni bir siyasi parti değil.

Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz.

"7 Ekim'de kongremizi yapacağız"

Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız."

"Sorun var ama çözüm için çalışılıyor"

Ekonomiyi yeni konuşmuyoruz. Neredeyse 2,5-3 yıldır corona virüsle birlikte zincirleme devam eden bir süreç. Sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı. Birçok ülkeyi felç edecek bir deprem yaşadık. Bunları konuşmadan ekonomiyi konuşmak yanlış olur. Deprem bir gerçek, önümüzde duruyor. Bu depremin yaralarını sarmak için topyekün çalışacağız. Ekonomi ile alakalı Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde adımları atıyor. Evet, sorunlar var. Ama vatandaş, bunların çözümü için çalışıldığını görüyor.

Memur ve emeklinin zam beklentisi

Sahada emeklilerden şikayet diyebilirsiniz, görüş diyebilirsiniz bir geri bildirim var. Asıl çözmemiş gereken konu enflasyon. 2023'ün sonu ya da 2024'ün ilk çeyreğinde sonuç alınacağını düşünüyorum. Bütçe konusunda, deprem özellikle öngörülen bir şey değildi. Açığı kapatma konusunda attığımız adımlar var.