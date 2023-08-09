Eski pil fabrikası, kültür, sanat ve spor alanı olacak!

Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası’ndan sonra şehrin bir diğer endüstriyel mirasın arazisini de şehrin hizmetine açıyor. Eski Antalya Pil Fabrikası’nın yeniden şehrin hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmalar başladı.

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Dönemin gazeteleri tarafından ‘Balkanların ve Orta Doğunun en büyük askeri pil ve batarya fabrikası törenle hizmete girmiştir’ şeklinde haberleştirilen Antalya Pil Fabrikası, 1974 yılında hizmete açılmıştı. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından fabrika, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan çeşitli pil ve bataryaları üretmek amacıyla kurulmuştu.

Askeri siparişlerin azalmasından sonra ticari pil üretimine geçen fabrika, dönemin hükümeti tarafından zarar ediyor gerekçesiyle 31 Aralık 1998 kapatılmıştı. O tarihten beri atıl halde kalan fabrikanın binaları ve yeşil alanları, Cumhuriyetinin ikinci yüzyılında Antalya’ya, kültür, sanat, spor ve eğitim tesisleri ile Millet Bahçesi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Tütüncü yoğun bir mesaiyle tahsisi aldı

Bu değerli arazi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kararlı tavrıyla yeniden şehrin hizmetine açılıyor. Başkan Hakan Tütüncü, halkın kullanımına açtığı eski Dokuma Fabrikası’na komşu olan pil Fabrikası yerleşkesinin tahsisini belediye alabilmek için Ankara’da yoğun bir mesai harcamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda 132 bin metrekare arazi üzerinde yer alan ve 1998’de üretimin durduğu Antalya Pil Fabrikası’nı, Kepez Belediyesine tahsis etmişti.

Komşu iki kıymetli arazi Antalya’nın oldu

Bu tahsis kararıyla Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı’nda, şehrin tam merkezinde yan yana bulunan iki sanayi yerleşkesinin kıymetli arsaları ve binaları şehre kazandırılmış oldu. Kepez Belediyesi, Dokuma Fabrikası yerleşkesini; binalarını, müze, kütüphane, sanat galerisi ve bilim merkezi gibi tesislere, arazisini de yeşil alana dönüştürerek halkın kullanımına açmıştı.

Kepez’in 22. Kütüphanesi Pil Fabrikası’na

Pil fabrikası yerleşkesi de aynı mantıkla kent hayatına kazandırılıyor. Dokuma mantığı ile şekillendirilecek olan pil fabrikasının binaları, eğitim, spor, kültür ve müze tesislerine, yeşil alanları da Millet Bahçesi haline getiriliyor.

Bu mantıkla fabrikanın lokal binası kütüphaneye dönüştürülüyor. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra 870 metrekare kullanım alanı olan binanın kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları başladı. Böylece fabrika binasının yeniden hayata kazandırılmasına yönelik de ilk adım atılmış oldu. Yüklenici, firma mimari yapısını koruyarak, lokal binasını kütüphane dönüştürüyor.

Firma, kütüphane binasının tadilat, elektrik, mekanik, tesisat imalatları ile mobilya tefrişat işlerini gerçekleştirecek. Kepez Belediyesinin 22. kütüphanesi olan Pil Fabrikası Kütüphanesi’nin yapımının bu yılın son çeyreğinde tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor.

Tütüncü, kütüphane şantiyesini gezdi

Başkan Hakan Tütüncü de, Pil Fabrikası’nı ziyaret ederek, kütüphane çalışmasını denetledi. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan kütüphane projesiyle ilgili bilgi alan Tütüncü, açıklamasında, lokal binasının kütüphaneye dönüştürülmesi projesiyle pil fabrikasının yeniden şehrin hayatına kazandırma çalışmalarının resmen başladığını belirtti.

Tütüncü, konuşmasında pil fabrikası yerleşkesinde yapacakları çalışmalarla ilgili de şunları söyledi: “Kütüphanenin yapımını bu yılın sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Çocuklarımızı, inşallah yılsonu itibariyle kütüphanemizde kitapla, ders çalışma ortamıyla buluşturacağız. Fabrikanın diğer binaları da kültür, sanat, müze gibi projelere konu edeceğiz. Eski Antalya Pil Fabrikası yerleşkesi, halkımızın nefes aldığı nitelikli bir yeşil alan da olacak. Pil Fabrikası’nı, hemen yanındaki DokumaPark’la da birleştirdiğimizde, kültür ve sanat adamız ile yeşil alanımız daha da büyüyecek. Bu, şehir adına önemli bir hayalimizdi. Bu hayalimizi gerçekleştirmekten, Antalya’mıza silinmez bir hatıra daha bırakacak olmaktan ve eserler zincirimize yepyeni muhteşem bir halka ekleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradaki projelerin var olma aşaması bizi en çok heyecanlandıran işlerin başında geliyor. İnşallah bu projeleri kısa sürede tamamlayarak, bu güzelim eski fabrikanın hatıraları içinde bulunduğu yeşil dokuyla birlikte şehre armağan edeceğiz. Önemli bir endüstriyel mirası daha hemşehrilerimizle buluşuyor.”

Cemil Meriç Kütüphanesi’ne kardeş geliyor

Kepez Belediyesi, daha önce de Dokuma Fabrikası’nın trafo binasını, Cemil Meriç adıyla kütüphane haline getirmişti. Yaklaşık 100 bin kitap kapasitesi olan ve çok sevilen Cemil Meriç Kütüphanesi, her gün yüzlerce kişiyi kitap ve bilgiyle buluşturuyor. Kepez Belediyesinin 22’nci kütüphanesi olan Pil Fabrikası Kütüphanesi’nin de yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.