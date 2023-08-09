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Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı!

Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı!

ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerince, FETÖ üyesi olduğu için hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma düzenlendi.

Çalışmalar neticesinde, ‘FETÖ Üyesi Olmak’ suçundan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen firari şahsın, Odunpazarı İlçesi’ne geleceği öğrenildi. Odunpazarı İlçesi’ne geldiği tespit edilen şahıs, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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