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Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 6 gündür haber alınamıyor!

Çorum'da kaybolan alzaymır hastasından 6 gündür haber alınamıyor!

ÇORUM'da kaybolan alzaymır hastası Neşet Acar'dan 6 gündür haber alınamıyor.

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Sevindikalan köyünde yaşayan 74 yaşındaki Acar hakkında 4 Ağustos'ta yapılan kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Acar'a ulaşılamaması üzerine bölgede arama çalışmalarının sonlandırıldığı öğrenildi.

Kaybolduğu gün üzerinde mavi çizgili tişört ve siyah pantolon bulunan Acar'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

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