Osmaniye'deki Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı ilk öğrencilerini kabul edecek!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) bünyesinde açılan Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı, sektörün ihtiyaç duyduğu uzman personelin yetişmesine katkı sunacak.

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OKÜ Meslek Yüksek Okulu'nda açılan 30 kontenjanlı Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek.

Ön lisans programını kazanacak öğrencilere, hibrit ve elektrikli araç, elektrikli motor, yazılım ve batarya teknolojileri gibi başlıca alanlarda hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA muhabirine, programla, ulaşım teknolojilerine yönelik nitelikli ve uzman personel yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Elektrikli araçların çevreci ve sürdürülebilir gelecek için önemli olduğunu belirten Uzun, "Hibrit ve elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlara göre oldukça önemli avantajlar sunuyor. Elektrikli araçlar sıfır emisyonlu, havayı ve çevreyi kirletmeyen taşıma imkanı sağlıyor." diye konuştu.

Uzun, yeni programın çevreci yaklaşımla tasarlandığını vurgulayarak, "Programımızın yurt içinde çok fazla örneği yok. Bu nedenle oldukça değerli bir bölüm. Bölüme ilginin olacağını ve bu ilginin giderek artacağını düşünüyorum." dedi.

Programa katılacak öğrencilerin sektöre ilişkin önemli bilgiler elde edeceğini aktaran Prof. Dr. Uzun, şunları anlattı:

"Öğrencilerimiz, elektrikli motor, batarya teknolojileri, elektronik ve otomotiv yazılımı gibi temel konuları öğrenerek geleceğin taşıtlarının tasarım ve gelişim süreçlerine katkıda bulunma şansı elde etmiş olacak. Üniversite bünyesindeki laboratuvar ve araştırmalar sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı da kazanmış olacak."

- "Ülkemizin elektrikli taşıtlar ve taşıma sistemlerinde önemli adımları var"

Uzun, OKÜ ile sanayi işbirliğinin ileri seviyede olduğunu, programa katılanların sektördeki yeniliklerle tanışma ve sanayi işletmelerindeki projelerde yer alma imkanı bulacağını ifade etti.

Türkiye'de elektrikli araç sektöründeki gelişmelere değinen Uzun, şöyle konuştu:

"Ülkemizin elektrikli taşıtlar ve taşıma sistemleri konusunda çok önemli adımları olduğunu biliyoruz. Bu anlamda hem özel firmalar hem de kamu sektörü çok yoğun biçimde çaba harcıyor. Çok iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Programda kazanımlar elde edecek arkadaşlarımızın ülkemizin enerji alanındaki yeni adımlarında çok önemli pay sahibi olacağını düşünüyorum. İnşallah, yerli ve milli enerji alanının oluşturulmasında bu arkadaşlarımız da yer alacak."

Uzun, tercih sürecinin tamamlandığını ve artık bu bölüme ilk öğrencileri beklediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Açılmış olan programımızın öğrencilerimiz tarafından çok rağbet göreceğini düşünüyorum. 30 kişilik kontenjanımız var. Bu kontenjanımızın da tamamıyla dolacağı konusunda bir öngörümüz var. Çünkü bu program oldukça popüler ve istihdam imkanları da yüksek olacak bir bölüm."