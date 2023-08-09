Ağustos Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kaç para oldu, zam mı geldi?

Aile Destek Ödemesi tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni hafta itibarıyla beklentiler de artmış durumda... Peki, Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri tarihi duyuruldu mu?

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Aile Destek Ödemeleri için geri sayım sürerken binlerce kişi ödeme tarihi araştırıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman?

Aile Destek Ödemesi Ağustos ayı ödemeleri için henüz bir tarih açıklanmadı. Ancak ödemelerin her ay ayın ikinci haftasında yapılması nedeniyle gözler en geç bu cuma gününe çevrilmiş durumda...

Aile Destek Ödemesi ne zaman başladı?

Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.