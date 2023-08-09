Bakan İbrahim Yumaklı: "TMO silosundaki patlamada etkilenen ürün 15 bin ton"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlama hakkında açıklamalarda bulunarak, “Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan, içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de, 15 bin tonu gıda arz güvenliğine bir tehdit veya unsur olarak göstermek, konuyu bilmemekten kaynaklanır” dedi.

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Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli’de TMO silosunda meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu.

“Şu an itibarıyla bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek." ifadelerini kullanan Yumaklı şunları kaydetti:

"Bu yolla ilgili hem bakanlık iç denetim birimleri hem savcılık hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarını yapıyorlar. Her şey bittikten sonra sonuçları da biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Burada 13 yaralımız vardı, bunlardan ikisi maalesef çok ağırdı. Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli bir kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Diğer yaralılarla alakalı herhangi bir onların hayati tehlikeyi oluşturacak bir durumları yok. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu konuda uzman olmayanların dile getirdiği bazı noktalarla ilgili bir hususu söyleyeyim. Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan, içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda etkilenen ürün de 15 bin ton. 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de, 15 bin tonu gıda arz güvenliğine bir tehdit veya unsur olarak göstermek, konuyu bilmemekten kaynaklanır. Sadece bunu söyleyebilirim.”