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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme konusuna ilişkin, "Onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim" dedi.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İngiltere merkezli Sky News Arabia'ya konuştu.

Suriye'deki mevcut durum ve Batı ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhtemel bir görüşme hakkında da konuştu.

Röportajdan yayımlanan satır başlarına göre Esad, muhtemel bir görüşme için "Erdoğan'ın istediği şartlarda olmayacak" dedi.

Röportajda yer alan diğer demeçlerin bazıları ise şöyle:

"Suriye'de 'terör devleti' yaratma senaryoları var"

"Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur"

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"İstifa etmeyi hiç düşünmedim. Bu, savaştan kaçmak anlamına gelirdi."

Sky News Arabia, röportajın tamamının Abu Dabi saatiyle bu akşam 9'da yayınlanacağını duyurdu. 

Erdoğan Suriye'nin 'Türkiye Suriye'nin kuzeyinden çıksın' talebine hayır demişti 

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olası bir görüşmeye 'kapalı olmadığını' dile getirmiş, şöyle demişti: 

"Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Yani, sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? O yüzden de adil yaklaşım arıyoruz. Adil yaklaşım olduğu sürece tüm meseleleri aşarız."

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