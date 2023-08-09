Sinop'ta işçinin feci ölümü

Sinop’ta başka bir işçinin kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, Sinop’un Dikmen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen Göktepe Ormanları'nda ağaç kesim işçisi olan Osman Taşkın, ağaç kesimi yaptığı sırada bir başka işçinin kestiği ağacın altında kaldı.
Ağacın altında kalan Osman Taşkın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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