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Sinop'ta işçinin feci ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta işçinin feci ölümü

Sinop’ta başka bir işçinin kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

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Olay, Sinop’un Dikmen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen Göktepe Ormanları'nda ağaç kesim işçisi olan Osman Taşkın, ağaç kesimi yaptığı sırada bir başka işçinin kestiği ağacın altında kaldı.

Ağacın altında kalan Osman Taşkın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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