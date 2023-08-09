Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı
Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Pusat rolüyle hafızalara kazınan ve birçok başarılı yapımda rol alan Görkem Sevindik'in sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem yarattı.
Geçmiş yıllarda Kurtlar Vadisi dizisinde Pusat karakterine hayat veren Görkem Sevindik, geçtiğimiz aylarda Bebek'te yaptığı motosiklet kazasıyla gündeme gelmişti.
Sevindik, motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu arabanın kapısına çarparak kaza yapmıştı.
"Allah korudu"
Adeta ölümden dönen Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakarak bir arkadaşıyla hastaneye gittikten sonra açıklama yaparak "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı." demişti.
En son Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Sevindik’in bir hastanede satış yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.