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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Pusat rolüyle hafızalara kazınan ve birçok başarılı yapımda rol alan Görkem Sevindik'in sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem yarattı.

Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı

Geçmiş yıllarda Kurtlar Vadisi dizisinde Pusat karakterine hayat veren Görkem Sevindik, geçtiğimiz aylarda Bebek'te yaptığı motosiklet kazasıyla gündeme gelmişti.

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı

Sevindik, motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu arabanın kapısına çarparak kaza yapmıştı.

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı

"Allah korudu"

Adeta ölümden dönen Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakarak bir arkadaşıyla hastaneye gittikten sonra açıklama yaparak "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı." demişti.

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı

En son Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Sevindik’in bir hastanede satış yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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