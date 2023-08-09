Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik'in yeni mesleğini görenler şaştı kaldı

"Allah korudu"

Adeta ölümden dönen Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakarak bir arkadaşıyla hastaneye gittikten sonra açıklama yaparak "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı." demişti.