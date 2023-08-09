Masterchef Eda kaç yaşında, nereli? Eda Karabulut'un yüzüne ne oldu, estetik mi?

Masterchef All Star TV8 ekranlarında devam ederken yarışmacıların hayatı da merak ediliyor. Özellikle son bölümlerde sürekli eleme potasına giren isimlerden biri olan Eda Karabulut oldu. 2019 yılındaki sezonda yarışan Eda'nın yüzündeki değişim estetik mi yaptırdı sorularını akıllara getirdi. Peki kimdir Masterchef Eda aslen nereli, kaç yaşında? Eda Karabulut evlendi mi?

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MasterChef Türkiye'nin geçen sezon yarışmacıları arasında yer alan Eda Karabulut Nayır yarışmanın bu akşamki bölümüne konuk oldu. Birçok izleyici Eda Karabulut hakkında bilgileri araştırıyor. MasterChef Eda 34 yaşında ve 8 yıllık evlidir. MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde geçen sezonki yarışmacılar ve yeni sezon yarışmacıları birlikte yemek yapıyor.

MasterChef 2019'da en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Eda Karabulut Nayır hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Eda kimdir, kaç yaşındadır? Mesleği ne?

Masterchef Eda kimdir?

Aslen Sivaslı olan MasterChef Eda İstanbul'da doğmuştur. Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesidir.

Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım.'' demektedir.