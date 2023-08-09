Masterchef Mert kimdir, kaç yaşında? Mert Yılmaz hangi sezon yarıştı?

Masterchef All Star TV8 ekranlarında devam ederken yarışmacıların hayatı da merak ediliyor. Özellikle son bölümlerde sürekli eleme potasına giren isimlerden biri olan Mert araştırılıyor. Peki kimdir masterchef Mert, aslen nereli, kaç yaşında?

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MasterChef Mert Yılmaz, MasterChef Türkiye 2021 ana kadroya dahil olmak için rakiplerinden farklı tatlar yapmaya çalıştı. Tavırlarıyla ve saçlarıyla sosyal medyada gündem olan MasterChef Mert sempatik tavırlarıyla da fark ediliyor. Yarışmanın başında sarı saçlı olan Mert saçını üç numaraya kazıttı. Peki ama MasterChef Mert kimdir?

Mert Yılmaz Kimdir?

Los Angeles'tan Masterchef'e katılmak için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, aslen Bolu Mengenli. 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümünden mezun olan yarışmacı, 4 sene mesleğini icra etmiş, sonrasında ise 8 yıl ara vermiştir. 31 yaşındaki yarışmacı özel bir catering firmasında aşçılık yapıyormuş. Ancak geçen aylarda işi bırakmış.

Mert Yılmaz'ın Masterchef Performansı

Masterchef 2021 sezonunda yarışan Mert Yılmaz, bu sezonu 7. olarak tamamlamıştı.

Masterchef Mert Elendi Mi?

Masterchef'te bu hafta eleme oyunu Hasan, Burcu ve Mert arasında gerçekleşti. Hazırlanan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Şeflerin verdiği puanlardan sonra Hasan 43, Burcu 32 ve Mert 30 puan aldı. Rakiplerinin gerisinde kalan Mert Yılmaz, Masterchef'i 7. olarak tamamladı.

Instagram hesabında yaklaşık 76 bin takipçisi olan Mert, kendi fotoğraflarını ve doğa fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.