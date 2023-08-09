BIST 7.490
DOLAR 27,03
EURO 29,69
ALTIN 1.671,45
HABER /  GÜNCEL

Fatih'te uyuşturucu ticareti yapılan eve polis baskını! 1 kişi tutuklandı

Fatih'te uyuşturucu ticareti yapılan eve polis baskını! 1 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'te polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen bir eve düzenlediği operasyonda daha öncede aynı suçtan kaydı olan 41 yaşındaki adamı uyuşturucu maddelerle yakaladı.

Abone ol

İstanbul polisi, önceki gün Silivrikapı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis eve düzenlediği operasyonda, 3000 gram skunk, 2 adet saksıya dikili halde kenevir bitkisi, 490 gram kenevir bitkisi tohumu, 50 gram kenevir, 51 gram kubar, 19.500 ? nakit para ele geçirdi.

Aynı zamanda evde daha öncede uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan Ü.M.(41) yakalandı. Ü.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Eda kaç yaşında, nereli? Eda Karabulut'un yüzüne ne oldu, estetik mi?
Masterchef Eda kaç yaşında, nereli? Eda Karabulut'un yüzüne ne oldu, estetik mi?
Avustralyalı yayın kuruluşu ABC, X'teki birçok hesabını kapatma kararı aldı!
Avustralyalı yayın kuruluşu ABC, X'teki birçok hesabını kapatma kararı aldı!
Trafikte yangın felaketi! kamyon alev aldı, kullanılamaz hale geldi
Trafikte yangın felaketi! kamyon alev aldı, kullanılamaz hale geldi
Masterchef Mert kimdir, kaç yaşında? Mert Yılmaz hangi sezon yarıştı?
Masterchef Mert kimdir, kaç yaşında? Mert Yılmaz hangi sezon yarıştı?
Tekirdağ'da ikiz kasalı tırdan çalınan 25 ton un İstanbul'da yakalandı
Tekirdağ'da ikiz kasalı tırdan çalınan 25 ton un İstanbul'da yakalandı
Bakan İbrahim Yumaklı: "TMO silosundaki patlamada etkilenen ürün 15 bin ton"
Bakan İbrahim Yumaklı: "TMO silosundaki patlamada etkilenen ürün 15 bin ton"
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
MasterChef şampiyonları MasterChef All Star'da ne zaman yarışacaklar?
Diyarbakır'da bahçe havuzunda boğulan çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Diyarbakır'da bahçe havuzunda boğulan çocuk ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
18 yaşındaki genç intihar etti! Bağ evinde tüfekle kendini vurdu
18 yaşındaki genç intihar etti! Bağ evinde tüfekle kendini vurdu
Osmaniye'deki Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı ilk öğrencilerini kabul edecek!
Osmaniye'deki Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı ilk öğrencilerini kabul edecek!