Fatih'te uyuşturucu ticareti yapılan eve polis baskını! 1 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih'te polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen bir eve düzenlediği operasyonda daha öncede aynı suçtan kaydı olan 41 yaşındaki adamı uyuşturucu maddelerle yakaladı.Abone ol
İstanbul polisi, önceki gün Silivrikapı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis eve düzenlediği operasyonda, 3000 gram skunk, 2 adet saksıya dikili halde kenevir bitkisi, 490 gram kenevir bitkisi tohumu, 50 gram kenevir, 51 gram kubar, 19.500 ? nakit para ele geçirdi.
Aynı zamanda evde daha öncede uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan Ü.M.(41) yakalandı. Ü.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.