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Adalet Bakanlığı'ndan CHP heyetinin randevu talebine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adalet Bakanlığı'ndan CHP heyetinin randevu talebine ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve milletvekillerine nezaket ziyareti dolayısıyla randevu verildiğini, görüşme içeriğinin bir yargı süreci hakkında olması nedeniyle randevu talebinin iptal edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekillerinin nezaket ziyareti için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan randevu talep etmeleri üzerine 9 Ağustos 2023 tarihinde randevu oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP'nin TBMM Grubundan yapılan basın duyurusunda 'Gazeteci Barış Pehlivan'ın yaşadığı hukuksuzluğa ilişkin görüşecek ve basın açıklaması yapacak' şeklinde ifadeler kullanılması ve basında bu yönde haberler çıkması üzerine görüşme içeriğinin nezaket ziyaretinden öte devam eden bir yargı süreci hakkında olduğu anlaşılmıştır. Anayasamızın 138. maddesinde 'Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz' hükmü karşısında, talep edilen görüşmenin yargı süreci ile ilgili olduğu anlaşıldığından ilgililerin yapmış olduğu randevu talebi iptal edilmiştir."

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