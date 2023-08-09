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Gümrükte ele geçirildi tam 265 ton! 6 milyon TL vergi kaybı önlendi

Gümrükte ele geçirildi tam 265 ton! 6 milyon TL vergi kaybı önlendi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 265 ton kaçak cam ele geçirildi.

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri risk analiz ve hedefleme çalışmalarında şüpheli tespit ettikleri bir firmayı inceleme altına aldı. Ekiplerce bir süredir takip edilen firmaya ait işlemlerin detaylı şekilde incelenmesi sonucu ortaya çıkan tablo şüpheleri artırdı.

Harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri yüklü miktarda cam ithal eden firmanın camları depoladığı alana baskın düzenledi. Yapılan incelemenin ardından camların gümrük idaresine beyan edilenden farklı türde olduğu belirlendi.

Firmanın düşük vergi ödemek amacıyla camları olduğundan daha farklı beyan ettiği anlaşıldı.

Geçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 265 ton kaçak cama el konuldu. El konulan camların piyasa değerinin 12 milyon Türk Lirası olduğu anlaşılırken, farklı beyan edilmesinden ötürü ortaya çıkacak yaklaşık 6 milyon Türk Lirası vergi kaybının önüne geçildi.

Olayla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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