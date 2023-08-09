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Galatasaray, Sergio Ramos için ilk hamleyi yaptı

Galatasaray, Sergio Ramos için ilk hamleyi yaptı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda NK Olimpija Ljubljana'yı Slovenya'da 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı-kırmızılıların gündeminde dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos bulunuyor. Yıldız oyuncuya ilk kez teklif yaptığı öğrenilen Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük kozu ise Şampiyonlar Ligi.

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Galatasaray, transferde yıldız isimleri tek tek bünyesine kattı. Sarı-kırmızılılar asıl bombayı ise Sergio Ramos'la patlatmayı planlıyor. Cimbom, PSG ile sözleşmesi sona eren Ramos için geçtiğimiz günlerde nabız yoklamıştı.

Yönetimin bu kez 37 yaşındaki futbolcuyla doğrudan temasa geçerek teklif sunduğu kaydedildi.

Ramos, eğer Suudi takımlarından da beklediği teklifi alamazsa, Galatasaray'a "Tamam" diyebilir.

Sergio Ramos cephesi de Galatasaray’ın teklifine oldukça sıcak. Her ne kadar Araplar’ın önerdiği rakamla Galatasaray’ın teklifinin arasında uçurum olsa da Ramos’un Avrupa’da kalmaya karar vermesi durumunda Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

En önemli koz: Şampiyonlar Ligi

Nelsson’un olası satışına karşı tedbir arayışında olan Sarı Kırmızılılar, 37 yaşındaki stoperin menajeriyle bir araya geldi. Ramos’a 1+1 yıllık kontrat öneren Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozuyla işi bitirmeye çalışacak.

Eşi sinyali verdi

Sergio Ramos'un eşi Pilar Rubio da tecrübeli stoperin geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Pilar Rubio şu ifadeleri kullandı:

"Ramos, ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Çünkü futbolun coşkuyla oynandığı bir ülkede devam etmek istiyor"

37 yaşındaki stoper, kariyeri boyunca Sevilla, Real Madrid ve PSG formalarını giydi. Sergio Ramos, geçen sezon PSG'de 45 maçta forma giyip, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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