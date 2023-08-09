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Alican Sabunsoy kimdir kaç yaşında hikayesi çok başka çıktı! Meğer...

Alican Sabunsoy kimdir kaç yaşında hikayesi çok başka çıktı! Meğer...

Masterchef 2023 All Star kadrosuna giren isimlerden biri biri olan Alican Sabunsoy yarışmanın en favori isimlerinden oldu. Peki giderek artan performansı ile adını finale yazdırmaya aday Alican Sabunsoy kimdir, aslen nereli ailesi nerede?

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Masterchef 2023 All Star kadrosuna giren isimlerden biri de Alican oldu. Samimi, sessiz, saygılı duruşu ile şeflerinden tam not alan Alican Sabunsoy, kısa zamanda yarışmacı arkadaşlarının da sevgisini kazandı. Adanalı olduğunu her fırsatta dile getiren 27 yaşındaki yarışmacının memleketinden Masterchef'e uzanan hikayesi de çok ilginç. 

Yarışma sayesinde ünlenen ve binlerce kişi tarafından yakından takip edilen Alican Sabunsoy, Adana'dan İstanbul'a iş bulmak için gelmiş. Uzun süre iş aramış fakat kapılar bir bir yüzüne kapanmış. 

Suşi ustası olan Alican, daha sonra önüne çıkan Masterchef kapısından hayallerini gerçekleştirmek için  içeri girmeye karar vermiş. 

Yarışmadan sonra Alican için yepyeni bir hayat başladı, Giderek tanınan ve şeflerin desteğini de arkasına alan Alican yarışmanın yükselen isimlerinden oldu. 

İstanbul'da kalacak yeri ve maddi imkanı olmayan Alican'a yarışmada tanıdığı arkadaşları sahip çıktı. Yasin Obuz evinin kapılarını Alican'a açıp onunla birlikte yaşamaya başladı.

Alican yaşadığı zorlukları yarışmada açık bir şekilde hiç dile getirmedi. Laf arasında söylenenler ile durumu ortaya çıkan Alican, bu hafta 10 bin liralık ödül kazanınca çok sevinmişti. Onunla sevinen bir diğer isim de evinde kaldığı Yasin olmuştu.

O bölümde Güzide'nin bir sözü ise dikkatlerden kaçmadı. Zengin eşi ve milyonluk malikanesi olan Güzide Yasin'e atar yaparken, "sana perdeleri vermeyeceğim. Alican ayrı eve çıkarsa ona vereceğim' dedi. 

Peki burnu estetik mi sorularıyla sık sık merak edilen Alican Sabunsoy kimdir, ailesi nerede?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. 

 Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 

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