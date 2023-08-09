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Kırgızistan dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladı!

Kırgızistan dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladı!

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği iddialarına ilişkin "Dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladık." dedi.

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Caparov, ulusal KABAR Haber Ajansına, Kırgızistan'dan transit ticarete konu olan 14 insansız hava aracının (zirai dronlar) Kazakistan'da el konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırgız firmasına ait insansız hava araçları şeklinde bir kargoya Kazakistan'da el konulduğunu belirten Caparov, "Şirket, bu insansız hava araçlarının tarımsal amaçlı olduğunu bildirdi. Fakat buna rağmen artık dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, kendisine, bazı medya organlarında, "ABD Senatörü Robert Menendez'in Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyulmasını istediği bir mektup yazdığına" dair haberlerle ilgili şunları kaydetti:

"Senatörün mektubuna gelince, birçok önde gelen politikacıdan mektup alıyorum. Bunu Kırgızistan'a baskı yapmak ve bizi kendi saflarına çekmek için ortak bir bahane olarak görüyorum ama buna izin vermeyeceğiz. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Tüm ülkelerle eşit ilişkilere sahip olmaya devam edeceğiz. Çok yönlü bir dış politika izleyeceğiz."

Caparov, Rusya ve Ukrayna konusunda başından beri tarafsız bir tutum içinde olduklarını ve gelecekte de bu pozisyona bağlı kalacaklarını vurguladı.

Kırgızistan, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere ile istişarelerin ardından askeri ve "çift kullanımlı malzemelerin" yasa dışı ticaretini önlemek için bir dizi önlem başlattığını duyurmuştu.

Yerel basında, ABD'nin yaptırım kapsamına giren ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesi nedeniyle Kırgızistan menşeili 4 şirketin yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

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