Tüm dünyaya duyuruldu: Rusya, KKTC'de konsolosluk açıyor!

Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti öncesi Rusya, Türkiye ile ilişkileri ve bölgedeki süreçleri önemli ölçüde etkileyecek bir karar aldı. Moskova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili atacağı adımı tüm dünyaya duyurdu. Rus basınında yer alan habere göre KKTC'de Rusya konsolosluğu açılacak. Rusya'nın bu adımı, "Rusya, KKTC'yi tanıyan ikinci ülke oldu" olarak yorumlanınca KKTC'den açıklama geldi.

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Rusya, KKTC kararını tüm dünyaya duyurdu. Karar Rus basınında yankı uyandırdı. Buna göre kısa süre içinde başkent Lefkoşa'da Rus konsolosluğu Rus vatandaşlarına hizmet vermeye başlayacak.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Batılı ülkeler örnek verildi

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus yaşıyor

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor. Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi "Kararın siyasi imaları yok, Rus vatandaşlarının ihtiyacı üzerine alındı" ifadelerini kullandı.

KKTC kanadından açıklama

Rusya'nın adımının ardından KKTC'den flaş bir açıklama geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rusya'nın KKTC'ye konsolosluk açma kararı bir yıldır konuşuluyor. Bu bir ofis olacak. Rusya KKTC'yi tanıdı olarak yorumlanmamalı." dedi.