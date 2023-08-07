LGS 2. yerleştirme sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından okullara yerleştirilecek. Peki Lise yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?

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Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi? İlk tercihlerde yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci nakil tercihlerinde merkezi yerleştirme grubundan bir okula geçebilir. Peki LGS yerleştirmeler nasıl yapılacak? Lise tercihi onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi?

Yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Lise nakilleri ne zaman yapılacak?

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi?

Evet, ilk tercihlerde yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci nakil tercihlerinde merkezi yerleştirme grubundan bir okula geçebilir.

LGS yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.