Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Bursa'da yapılacak!

2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 13 Ağustos Pazar günü Bursa'da gerçekleştirilecek.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Drift Otomobil Sporları Kulübünce ICRYPEX ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışı, Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak.

Güçlü otomobillerin yarışacağı şampiyona, saat 11.00'de antrenman turlarıyla başlayacak.

Ücretsiz izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle son bulacak.