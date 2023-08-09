Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya’da yapımına başlanan yeni sanayi sitesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kacır, "1 milyar 400 milyon TL tutarında bir yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz. İnşallah hızla bu iş yerlerimizi 8 ay içerisinde sanayicilerimizle buluşturmaya çalışacağız" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya’da yapımı süren yeni sanayi sitesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altay Kışlası alanında yapımı süren 714 iş yerinin inşaat alanında açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, “Malatya'mızın geleceği için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz yeni sanayi alanının şantiyesini ziyaret ediyoruz. Malumunuz deprem Malatya'da özellikle sanayi sitelerimizin de yoğun olarak hasar görmesine neden oldu. Özellikle merkez sanayi sitemizde çok sayıda iş yerimiz yıkıma uğradı ya da ağır hasar gördü” dedi.

Önümüzdeki dönemde Malatya'da sanayinin çarklarının hızla dönebilmesi adına kente yeni sanayi alanları kazandırma gayreti içerisinde olduklarını belirten Kacır, “Cumhurbaşkanımızın kararıyla deprem sonrasında 1 milyon 100 bin metrekarelik bir dev sanayi alanı Malatya'mıza kazandırılmış oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bir an evvel bu sanayi sitesinin yükselmesini hedefliyoruz. Böylece sanayinin çarklarının Malatya'da yeniden hızla dönmesini sağlayacağız. İşte ilk adımda her biri 120 metrekareden oluşan toplam 86 bin metrekare kapalı alana sahip 714 iş yerinden müteşekkil bir sanayi sitesinin burada kurulumunu gerçekleştiriyoruz. 1 milyar 400 milyon TL tutarında bir yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz. İnşallah hızla bu iş yerlerimizin 8 ay içerisinde sanayicilerimizle buluşturmaya çalışacağız. Böylelikle sanayinin, yatırım, üretim istihdam ve Allah'ın izniyle ihracat süreçlerine katkı vereceğiz. Allah'ın izniyle Türk devleti güçlü bir devlet, Türk milleti güçlü bir millet devlet millet el ele sırt sırta vereceğiz ve tekrar bu şehirlerimizi hızla eski güzel günlerine ve hatta daha da güzel günlere kavuşturuyor olacağız” diye konuştu.