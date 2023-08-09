Kahramanmaraş'ta depremde bu hale geldi! Herkes korkuyor her an yıkılabilir

Mahalle Sakini Yaşar Yavcik, “Depremde binanın bir katı yok oldu. Ara kat yıkılınca böyle bir görüntü ortaya çıktı, herkes görüyor. Biz bu binadan korkuyoruz. Bina her an yıkılabilir. Mahalle sakinleri olarak biz korkuyoruz. Yan komşum bina üzerine yıkılır diye taşındı” dedi.