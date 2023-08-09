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Kahramanmaraş'ta depremde bu hale geldi! Herkes korkuyor her an yıkılabilir

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş'ta depremde bu hale geldi! Herkes korkuyor her an yıkılabilir

6 Şubat depreminde ara katı yıkılarak ekseni kayan 4 katlı bina korkutuyor. Mahalle sakinleri tehlike arz eden bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ta depremde bu hale geldi! Herkes korkuyor her an yıkılabilir

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Varlık Mahallesi’ndeki 4 katlı binada ilginç bir yıkım gerçekleşti. Binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı yıkılmazken üçüncü kat yıkılarak ortadan kayboldu.

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Kahramanmaraş'ta depremde bu hale geldi! Herkes korkuyor her an yıkılabilir

Yıkım esnasında dördüncü katın ekseni de kaydı. Abuzer Fırat’a ait olduğu öğrenilen binanın dördüncü katı yaklaşık 30 derecelik bir açıyla döndü.

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Kahramanmaraş'ta depremde bu hale geldi! Herkes korkuyor her an yıkılabilir

Mahalle sakinleri tehlike arz eden bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Binanın bitişiğindeki komşuları, binanın yıkılma ihtimaline karşı evlerini boşalttı.

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Kahramanmaraş'ta depremde bu hale geldi! Herkes korkuyor her an yıkılabilir

Mahalle Sakini Yaşar Yavcik, “Depremde binanın bir katı yok oldu. Ara kat yıkılınca böyle bir görüntü ortaya çıktı, herkes görüyor. Biz bu binadan korkuyoruz. Bina her an yıkılabilir. Mahalle sakinleri olarak biz korkuyoruz. Yan komşum bina üzerine yıkılır diye taşındı” dedi.

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