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Uzman çavuş ve 3 yaşındaki kızı aynı kaderi paylaştı

Uzman çavuş ve 3 yaşındaki kızı aynı kaderi paylaştı

KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kasım Yasak (31) ve 3 yaşındaki kızı Nazlı Yasak, Batman’ın Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

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Elazığ'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasak'ın (31) kullandığı otomobil, dün gece Kayseri-Malatya kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yasak ve 3 yaşındaki kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi Şükran Yasak ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kasım Yasak ve kızının cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyüne getirildi.

Burada yapılan törenin ardından baba ve kızının cenazeleri köy mezarlığında defnedildi.

Ailenin tatil için Elazığ'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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