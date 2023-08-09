Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu yapma ekranı 2023

KDV ve ÖTV’lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? İşte, o detaylar

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Öğrenciye vergisiz telefon için gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti seçim beyannamesinde öğrenciler için yer alan vaatlerden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayar, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Öğrencilere vergisiz telefon için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. 7 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." dedi. Peki, öğrenciye vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

7 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplatısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız” demişti.

Vergisiz cep telefonu alma şartları

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.