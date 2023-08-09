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Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı

Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Yıldızları tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Taekwondo Yarı Final Müsabakaları, Mardin'de başladı.

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Merkez Artuklu ilçesindeki Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek organizasyona, 20 ilden 400 sporcu katılıyor.

Vali Vekili Muhammed Taha Canpolat organizasyonda emeği geçenlere plaket verdi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Seyfullah Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.

Taekwondoda son bir yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarıların sağlandığını belirten Özdemir, "Bu başarılardan çok büyük gurur duyduk. Sizler de geleceğin sporcularısınız. İnşallah ilerde ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında ve yurt içinde temsil edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ise müsabakalara yaklaşık 400 sporcunun katıldığını belirterek, organizasyonun Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

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