BIST 7.601
DOLAR 27,02
EURO 29,70
ALTIN 1.664,50
HABER /  SPOR

Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek!

Futbolda Cumhuriyet Kupası 100. yıla özel organize edilecek!

Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında Sivasspor tarafından düzenlenerek geleneksel hale getirilen Cumhuriyet Kupası, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna gerçekleştirilecek.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yaparak Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kadim şehir Sivas'ta, Cumhuriyet'in 100. yılına özel organize edilecek turnuvanın bu anlamlı yılda daha da önem kazanacağı belirtildi.

Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası'nın 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 10 kez de tek maç sistemine göre oynandığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Kupası, 2019 yılından sonra futbol takımımızın yoğun maç programı ve tüm dünyayı etkisi alına alan Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenememişti. 2023-2024 sezonunda milli maç arasında yapılacak Cumhuriyet Kupası'nın tarihi, maç programı ve ayrıntıları ilerleyen günlerde kulübümüzün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak." ifadelerine yer verildi.

2009 yılında da düzenlenmeyen Cumhuriyet Kupası'nı daha önce Çaykur Rizespor (1998), Konyaspor (1999), Mersin İdmanyurdu (2000, 2014), Sivasspor (2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019), Sakaryaspor (2003), Kayseri Erciyesspor (2006, 2013), Kasımpaşa (2007, 2016), Fenerbahçe (2010) ve Terek Grozni (2012) kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Kartal'dan Lincoln Henrique açıklaması! Okan Buruk'a flaş cevap: Bunlar küçük söylemler...
İsmail Kartal'dan Lincoln Henrique açıklaması! Okan Buruk'a flaş cevap: Bunlar küçük söylemler...
Metrobüste yer verme tartışması ‘uçan tekmeli’ kavgaya dönüştü
Metrobüste yer verme tartışması ‘uçan tekmeli’ kavgaya dönüştü
Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı
Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri, Mardin'de başladı
Vergisiz cep telefonu fiyatları 2023 ne kadar olacak?
Vergisiz cep telefonu fiyatları 2023 ne kadar olacak?
Mustafa Sarıgül, öğretmen atamalarının yapılmasını istedi
Mustafa Sarıgül, öğretmen atamalarının yapılmasını istedi
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yerel seçim açıklaması
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yerel seçim açıklaması
Norveç'te etkili Hans Fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi!
Norveç'te etkili Hans Fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi!
Uzman çavuş ve 3 yaşındaki kızı aynı kaderi paylaştı
Uzman çavuş ve 3 yaşındaki kızı aynı kaderi paylaştı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu yapma ekranı 2023
Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu yapma ekranı 2023
Avrupa'da enerji krizi! Gaz fiyatları artışa geçti!
Avrupa'da enerji krizi! Gaz fiyatları artışa geçti!
"4 yaşındaki çocuk, istismarcı dayısıyla aynı evde yaşıyor" iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi
"4 yaşındaki çocuk, istismarcı dayısıyla aynı evde yaşıyor" iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi