Uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı

İç hat tek yön uçak bileti tavan fiyatı, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseldi.Abone ol
Uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu.
Yeni düzenlemeyle birlikte, iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, bin 650 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.
Temmuz ayında artırılmıştı
Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43’lük artışla bin 150 TL’den bin 650 TL’ye yükseltilmişti.